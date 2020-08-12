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В Україні хочуть актуалізувати дані про державний кордон

Україна, Середа 12 серпня 2020 17:56
В Україні хочуть актуалізувати дані про державний кордон
Фото: прикордонники (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Юлія Струк

Кабмін схвалив відповідний проект закону на своєму засіданні

В Україні хочуть актуалізувати дані про державний кордон. Кабінет міністрів схвалив відповідний проект закону на своєму засіданні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, КМУ підтримав проект закону "Про внесення зміни до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України".

Відповідний закон пропонує:

  • визначити склад відомостей про державний кордон України, а також підстав та порядку їх внесення до Державного земельного кадастру;
  • виключити технічну документацію із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) держкордону України з видів документації із землеустрою.

Також пропонується встановити принцип відкритості відомостей про держкордон і забезпечити безкоштовний та вільний доступ до цих даних.

Нагадаємо, 1 січня набув чинності закон, який дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону насамперед з РФ.

Як писало РБК-Україна, восени 2019 року Кабмін пропонував посилити кримінальну відповідальність за контрабанду.

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