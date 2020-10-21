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В Украине группировка занималась нелегальным ввозом мигрантов из Азии

Автор: Роман Тверденко

В Житомирской области раскрыли деятельность группировки, занимавшейся ввозом в Украину нелегальных мигрантов. Люди приезжали из одной из стран Западной Азии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Группа лиц создала несколько фиктивных фирм, которые не осуществляли никакой деятельности. Они служили прикрытием для незаконного въезда и легализации выходцев из стран Западной Азии с использованием поддельных документов.

Злоумышленники предоставляли услуги по миграции и легализации иностранцев в Украине за сумму от 3 до 20 тысяч долларов в зависимости от комплекта поддельных документов.

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Сегодня СБУ задержала в Житомире одного из участников группировки во время получения денег за помощь во въезде в Украину. Во время обыска у него изъяли много доказательств деятельности.

Следствие продолжается по ч.3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила хищения миллионов гривен во время строительства дорог. Харьковское государственное предприятие разорвало договоры с коммерческой фирмой, которая предлагала свои услуги.

Также следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ РФ. Его подозревают в подстрекательстве украинских военнослужащих к госизмене.

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