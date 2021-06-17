В Украине гроза, град и шквалы, но не во всех областях

Ливень в Украине будет в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.

Отметим, 17 июня дожди будут в восточных и южных областях, также частично в центральных. На остальной территории Украины переменная облачность и без осадков.

В центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Сегодня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.

Напомним, в Украину снова сует мощный циклон он принесет ливни и грозы в одну часть страны, в то же время, другая - с почти жаркими летними градусами.

Отметим, в Украине будет жара до +31 на этой неделе. В западных регионах отойдут дожди, а также поднимется температура воздуха.