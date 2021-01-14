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В Украине гриппом заболели 89 тысяч человек за неделю: вдвое меньше эпидпорога

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошлую неделю гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) заболели 89 133 человека, из них 35,5% - дети. Интенсивность заболеваемости на 51,4% меньше эпидемиологического порога.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, показатель интенсивности заболеваемости в Украине составляет 234,6 на 100 тысяч населения.

"В стране не зафиксировано географического распространения гриппа. По результатам лабораторного исследования образцов материалов от пациентов положительных результатов на вирус гриппа не получено, однако определены вирусы SARSCoV-2", - сообщили в Минздраве.

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За неделю в стране не было выявлено ни одного летального случая от гриппа. Вакцинировались 2895 человек.

При этом с начала эпидсезона заболеваемость на грипп и ОРВИ на 8,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего с сентября в Украине переболели 6,3% населения страны.

Напомним, в Киеве в первую неделю 2021 года зафиксировали 5 798 больных гриппом и ОРВИ. Заболеваемость в столице ниже эпидпорога на 73,9%.

Отметим, в Украине с 8 по 24 января ввели жесткий карантин из-за коронавируса, так как в конце января ожидается вспышка заболеваемости гриппом.

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