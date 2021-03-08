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В Україні готують проект Donbass travel для жителів окупованих територій

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 14:04
В Україні готують проект Donbass travel для жителів окупованих територій Фото: Мар'яна Олеськів (facebook com m oleskiv)
Автор: РБК-Україна

В Україні розробляють новий туристичний проект під назвою Donbass travel. В рамках проекту мають намір підготувати маршрути вільною частиною Донецької та Луганської областей, а запрошувати будуть жителів окупованих районів.

Про це в ефірі телеканалу "Будинок" заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

За її словами, Donbass travel - це робоча назва проекту.

"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по інший бік", інтегрувати їх... В рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого дому", - зазначила Олеськів.

А в подальшому для мешканців тимчасово окупованих територій розроблять туристичні маршрути на заході України. Крім того, готуються проекти в Херсонській області, які будуть орієнтовані на кримчан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для жителів окупованих районів Донбасу можуть організувати пункти вакцинації від коронавірусу на КПВВ.

До цього Кабінет міністрів надав українцям в окупації доступ до державної послуги єМалятко. З її допомогою можна дистанційно оформити українське свідоцтво про народження.

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