В Украине готовы запустить работу аэромедицинских бригад

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На сегодня для запуска службы подготовили 8 вертолетов

На фоне пандемии коронавируса в Украине готовы запустить работу воздушных медицинских бригад. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины, посвященный ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что в Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации.

"Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина заявил, что в 2020 запустят единую службу спасения 112. По его словам, по этому номеру будут координироваться пять ведомств: скорая помощь, ГСЧС, пожарные, полиция и служба газа. В январе планировался запуск в Киевской области и далее по всей Украине.

Отметим, ранее в ГСЧС показали специальный вертолет для перевозки больных коронавирусом. Эвакуация на вертолете-трансформере Ми-8МТВ- возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.