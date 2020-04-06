ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні готові запустити роботу аеромедичних бригад

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 16:53
В Україні готові запустити роботу аеромедичних бригад
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На сьогодні для запуску служби підготували 8 вертольотів

На тлі пандемії коронавірусу в Україні готові запустити роботу повітряних медичних бригад. Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України, присвячений ситуації з коронавірусом.

Повідомляється, що в Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації.

"Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п'ять - Національній гвардії України), які в складних випадках можуть госпіталізувати хворих в заклади охорони здоров'я та провести реанімаційні заходи на території України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року на той момент прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в 2020 запустять єдину службу порятунку 112. За його словами, за цим номером будуть координуватися п'ять відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. У січні планувався запуск в Київській області і далі по всій Україні.

Відзначимо, раніше в ДСНС показали спеціальний вертоліт для перевезення хворих на коронавірус. Евакуація вертольотом-трансформером Мі-8МТВ - можлива на відстань 1200 км по всій території України.

У Києві бригади медиків почали тестувати жителів вдома
Новини України Бригадамедицинавертолет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся