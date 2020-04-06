В Україні готові запустити роботу аеромедичних бригад

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На сьогодні для запуску служби підготували 8 вертольотів

На тлі пандемії коронавірусу в Україні готові запустити роботу повітряних медичних бригад. Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України, присвячений ситуації з коронавірусом.

Повідомляється, що в Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації.

"Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п'ять - Національній гвардії України), які в складних випадках можуть госпіталізувати хворих в заклади охорони здоров'я та провести реанімаційні заходи на території України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року на той момент прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в 2020 запустять єдину службу порятунку 112. За його словами, за цим номером будуть координуватися п'ять відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. У січні планувався запуск в Київській області і далі по всій Україні.

Відзначимо, раніше в ДСНС показали спеціальний вертоліт для перевезення хворих на коронавірус. Евакуація вертольотом-трансформером Мі-8МТВ - можлива на відстань 1200 км по всій території України.