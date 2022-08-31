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В Украине готовили переворот. Организаторы сотрудничали с Сурковым и Медведчуком

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Украина, Среда 31 августа 2022 18:45
В Украине готовили переворот. Организаторы сотрудничали с Сурковым и Медведчуком Фото: в Украине готовили переворот перед вторжением (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Перед судом предстанут организаторы силового переворота, который готовили российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которых контрразведка разоблачила в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году", - говорится в сообщении.

Злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО "Украинский выбор". Среди прочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.

По информации следователей СБУ, в период аннексии Крыма и военного вторжения РФ в Донецкую и Луганскую области фигуранты тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука, обсуждая планы создания союзного государства России, Белоруссии и Украины.

Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было, поэтому они начали действовать обособленно. Обеспечить их средствами пообещал представитель РФ, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве.

"Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национального собрания", которое должно было собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной рады и правительства", - говорят в СБУ.

Смета этого мероприятия достигала 9,7 миллиона гривен, который включал:

  • аренду помещений штабов и залов в столице и регионах;
  • расходы на 380 человек "делегатов" и их сопровождение;
  • оплату охранных и силовых мероприятий с участием 1356 граждан;
  • расходы на офисную технику, телефоны, транспорт, связь, сервер;
  • гонорары за услуги СМИ.

Чтобы обеспечить силовую часть переворота, один из фигурантов приступил к вербовке лиц с опытом военной службы. Соучастник мятежников, разоблаченный СБУ на попытке вербовки "силовиков", и давший показания на основных фигурантов, уже осужден.

К моменту начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. Вероятной причиной является хищение средств, выделенных на взрывную деятельность в Украине, с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах.

В то время, когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание "народных республик" в западных областях. Это произошло из-за уверенности в быстрой оккупации восточной, северной и южной части Украины.

В момент вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования.

Они обвиняются в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УКУ).

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), ставившую под угрозу жизнь тысяч украинцев.

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