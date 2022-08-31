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В Україні готували переворот. Організатори співпрацювали із Сурковим та Медведчуком

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Україна, Середа 31 серпня 2022 18:45
В Україні готували переворот. Організатори співпрацювали із Сурковим та Медведчуком Фото: в Україні готували переворот перед вторгненням (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перед судом постануть організатори силового перевороту, який готували російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, яких контррозвідка викрила на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО "Український вибір". Серед іншого у 2019 році вони мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення РФ у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави росії, білорусі й України.

Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник РФ, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді.

"Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення "Національних зборів", які мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної ради і уряду", - говорять в СБУ.

Кошторис цього заходу сягав 9,7 мільйона гривень, який включав:

  • оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах;
  • видатки на 380 осіб "делегатів" та їхній супровід;
  • оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян;
  • витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв’язок, сервер;
  • гонорари за послуги ЗМІ.

Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування "силовиків, і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено.

На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов’язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах.

У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення "народних республік" у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.

На момент вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування.

Вони обвинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 ККУ).

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, СБУ викрила масштабну корупційну схему в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка ставила під загрозу життя тисяч українців.

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