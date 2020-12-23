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В Украине из-за гололеда возможны нарушения движения транспорта

Украина, Среда 23 декабря 2020 15:14
В Украине из-за гололеда возможны нарушения движения транспорта
Фото: гололедица (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В четверг, 24 декабря, на большей территории Украины ожидается гололед. Из-за этого возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, гололед будет наблюдаться завтра в северных, центральных и восточных регионах. Также ожидается гололед на дорогах Киевской области и столицы.

Напомним, в результате непогоды в Киеве правоохранители, по состоянию на 13:00, зафиксировали более 160 дорожно-транспортных происшествий и два человека пострадали.

Кроме того, 23 декабря преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха в регионах будет колебаться от -4 до +7, а ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.

Также ранее сообщалось, что в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

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