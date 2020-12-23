В Україні через ожеледицю можливе порушення руху транспорту

Фото: ожеледиця (РБК-Украина)

У четвер, 24 грудня, на переважній території України очікується ожеледиця. Через це можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, ожеледиця спостерігатиметься завтра у північних, центральних та східних регіонах. Також ожеледь очікується на дорогах Київської області та столиці.

Нагадаємо, у результаті негоди у Києві правоохоронці, станом на 13:00, зафіксували понад 160 дорожньо-транспортних пригод та дві людини постраждали.

Крім того, 23 грудня переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря у регіонах коливатиметься від -4 до +7, а вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.

Також раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.