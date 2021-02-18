UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине за год преступлений против собственности стало меньше на четверть

Автор: Юлия Струк

В Украине за год на четверть уменьшилось число преступлений против собственности. Речь идет о кражах из квартир и автомобилей, грабежах и тому подобное.

Об этом в ходе своего отчета в Верховной раде рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"На четверть уменьшилось количество уголовных преступлений против собственности. Прежде всего краж из квартир и автомобилей, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств и вымогательств, к которым приковано внимание каждого рядового гражданина", - сказала она.

Напомним, в понедельник в Раде заявили, что хотят заслушать генерального прокурора Ирину Венедиктову. Народные депутаты хотели узнать о ходе расследования дел Майдана.

Как писало РБК-Украина, Венедиктова также рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года. По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам. А приговор подозреваемым может быть уже в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадапреступленияИрина Венедиктова
Читайте также
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
План вакцинации и выступление генпрокурора: чем сегодня займется Рада
Прогноз погоды