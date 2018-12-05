В Украине за год количество детей в инклюзивных школах выросло на 60%

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

До 8 тысяч детей получили новые возможности в инклюзивных школах

За учебный год в Украине количество детей в инклюзивных школах выросло на 60%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за один учебный год количество детей в таких образовательных учреждениях возросло на 60%.

"Около 7-8 тысяч детей получили новые возможности. Ранее они были ограничены в доступе к качественному образованию", - отметил Гройсман.

Напомним, в сентябре Верховная рада одобрила закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования. Документ устанавливает, что обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями осуществляются за счет образовательных субвенций, государственного и местных бюджетов и других источников.

Отметим, в октябре правительство сняло ограничения по выбору способа реабилитации детей с детским церебральным параличом. До этого выбор технологии реабилитации детей с ДЦП был ограничен использованием "высокоэффективной инновационной медицинской технологии". Своим решением Кабмин изъял данную формулировку из порядка использования средств на реабилитацию.