В Украине ежегодно количество работников сферы ІТ растет на 19%

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Только в течение прошлого года количество ІТ-специалистов выросла на 27 тысяч

В Украине ежегодно количество работников ІТ-сферы увеличивается на 19%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет украинской бизнес-ассоциации компаний, работающих в сфере информационных технологий IT Ukraine Association.

По данным специалистов, только в 2017 году на рынке услуг IT количество занятых выросло на 27 тысяч работников.

"В 2017 году компьютерные услуги заняли третье место среди экспорта услуг из Украины, а по результатам первого полугодия 2018 года обошли трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг, занимая более 20% от всех услуг, которые экспортируются Украиной", - говорится в отчете.

На сегодня IT компании запланировали увеличение объема уплаченных налогов в бюджеты всех уровней до уровня 10 млрд гривен по 2018 год. В частности, за первые полгода сумма налоговых поступлений от компаний отрасли в бюджеты уже составила 5 млрд гривен и выросла на 30,1%.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что в пригороде Харькова создается новая экосистема для комфортного проживания и работы выходцев из IT-сферы и их семей, благодаря чему специалисты смогут создавать инновационные проекты, и тем самым предотвращать "отток умов" за границу.