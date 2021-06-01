В Украине на этой неделе заработает Конгресс региональных властей: чем будет заниматься

"Он (Конгресс - ред.) начинает свою работу на этой неделе - в Хмельницком с заседания Палаты местных властей, где будет присутствовать президент. Там же будут избраны члены президиума Конгресса", - рассказал Тимошенко.

По его словам, Конгресс будет состоять из двух палат. "Первая - местная власть, председатели ОТГ, райсовета. Вторая - главы обладминистраций и советов. В офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса. И это будет не "пустой" орган", - заверил зампред ОП.

В президиум Конгресса, по его словам, будут входить по три представителя из палат, министры и руководство Офиса, включая президента.

"У большинства представителей на местах вопросы, с которыми им нужно "достучаться" до Кабинета Министров в решении того или иного вопроса своего региона, а в Офисе президента есть такая возможность, мы в этом им будем помогать. Это нужно для постоянного диалога с региональными властями", - пояснил Тимошенко.