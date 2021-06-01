ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні цього тижня запрацює Конгрес регіональної влади: чим займатиметься

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 червня 2021 12:00
В Україні цього тижня запрацює Конгрес регіональної влади: чим займатиметься Фото: в Україні цього тижня запрацює Конгрес регіональної влади (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

В Україні вже цього тижня почне свою роботу Конгрес регіональної влади. Новий орган допоможе налагодити постійний діалог між місцевою владою та урядом.

Про це розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Він (Конгрес - ред.) розпочинає свою роботу цього тижня - у Хмельницькому із засідання Палати місцевих влад, де буде присутній президент. Там же будуть обрані члени президії Конгресу", - розповів Тимошенко.

За його словами , Конгрес складатиметься з двох палат. "Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад. В Офісі президента буде постійно діючий офіс Конгресу. І це буде не "порожній" орган", - запевнив заступник голови ОП.

До президії Конгресу, за його словами, входитимуть по три представники з палат, міністри та керівництво Офісу, включаючи президента.

"У більшості представників на місцях є питання, з якими їм потрібно "достукатися" до Кабінету Міністрів у вирішенні того чи іншого питання свого регіону, а в Офісі президента є така можливість, ми в цьому їм допомагатимемо. Це потрібно для постійного діалогу з регіональними владами", - пояснив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів РБК-Україна, що законопроект про місцевий референдум виписаний досить добре, але будуть дискусії. Його можуть прийняти під час шостої сесії роботи парламенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика регион
NEWS
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля