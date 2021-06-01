В Україні цього тижня запрацює Конгрес регіональної влади: чим займатиметься

В Україні вже цього тижня почне свою роботу Конгрес регіональної влади. Новий орган допоможе налагодити постійний діалог між місцевою владою та урядом.

"Він (Конгрес - ред.) розпочинає свою роботу цього тижня - у Хмельницькому із засідання Палати місцевих влад, де буде присутній президент. Там же будуть обрані члени президії Конгресу", - розповів Тимошенко.

За його словами , Конгрес складатиметься з двох палат. "Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад. В Офісі президента буде постійно діючий офіс Конгресу. І це буде не "порожній" орган", - запевнив заступник голови ОП.

До президії Конгресу, за його словами, входитимуть по три представники з палат, міністри та керівництво Офісу, включаючи президента.

"У більшості представників на місцях є питання, з якими їм потрібно "достукатися" до Кабінету Міністрів у вирішенні того чи іншого питання свого регіону, а в Офісі президента є така можливість, ми в цьому їм допомагатимемо. Це потрібно для постійного діалогу з регіональними владами", - пояснив Тимошенко.