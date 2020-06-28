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В Украине еще один антирекорд по коронавирусу

Новости » Коронавирус     28.06.2020 - 10:25
В Украине еще один антирекорд по коронавирусу
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За минувшие сутки госпитализированы 237 человек

В Украине за минувшие сутки госпитализировано 237 человек из-за коронавируса. Это новый антирекорд по COVID-19 в стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Вместе с тем, за прошедшие сутки 18 пациентов умерли и 233 человек выздоровели.

Кроме того, за вчера зафиксировали 917 новых случаев COVID-19. Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.

Ситуация в областях следующая:

Винницкая область - 1833 случая;
Волынская область - 2228 случаев;
Днепропетровская область - 1087 случаев;
Донецкая область - 479 случаев;
Житомирская область - 1396 случаев;
Закарпатская область - 2726 случаев;
Запорожская область - 568 случаев;
Ивано-Франковская область - 2300 случаев;
Кировоградская область - 646 случаев;
г. Киев - 4935 случаев;
Киевская область - 2506 случаев;
Львовская область - 5177 случаев;
Луганская область - 80 случаев;
Николаевская область - 436 случаев;
Одесская область - 1601 случай;
Полтавская область - 310 случаев;
Ровенская область - 3568 случаев;
Сумская область - 295 случаев;
Тернопольская область - 1893 случая;
Харьковская область - 2082 случая;
Херсонская область - 191 случай;
Хмельницкая область - 791 случай;
Черновицкая область - 4686 случаев;
Черкасская область - 642 случая;
Черниговская область - 526 случаев.

Напомним, в стране второй день подряд более 900 новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что более 10 млн инфицированных коронавирусом зафиксировали в мире.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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