В Україні ще один антирекорд по коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За минулу добу госпіталізували 237 осіб

В Україні за минулу добу госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Разом з тим, за минулу добу 18 паціентів померли та 233 людей одужали.

Крім того, за вчора зафіксували 917 нових випадків COVID-19. Загалом проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.

Ситуація в областях наступна:

Вінницька область - 1833 випадки;

Волинська область - 2228 випадків;

Дніпропетровська область - 1087 випадків;

Донецька область - 479 випадків;

Житомирська область - 1396 випадків;

Закарпатська область - 2726 випадків;

Запорізька область - 568 випадків;

Івано-Франківська область - 2300 випадків;

Кіровоградська область - 646 випадків;

м. Київ - 4935 випадків;

Київська область - 2506 випадків;

Львівська область - 5177 випадків;

Луганська область - 80 випадків;

Миколаївська область - 436 випадків;

Одеська область - 1601 випадок;

Полтавська область - 310 випадків;

Рівненська область - 3568 випадків;

Сумська область - 295 випадків;

Тернопільська область - 1893 випадки;

Харківська область - 2082 випадки;

Херсонська область - 191 випадок;

Хмельницька область - 791 випадок;

Чернівецька область - 4686 випадків;

Черкаська область - 642 випадки;

Чернігівська область - 526 випадків.

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Автор: Анастасия Рокитна