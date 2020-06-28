В Україні ще один антирекорд по коронавірусу

За минулу добу госпіталізували 237 осіб
В Україні за минулу добу госпіталізовано 237 осіб через коронавірус. Це новий антирекорд по COVID-19 в країні.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.
Разом з тим, за минулу добу 18 паціентів померли та 233 людей одужали.
Крім того, за вчора зафіксували 917 нових випадків COVID-19. Загалом проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.
Ситуація в областях наступна:
Вінницька область - 1833 випадки;
Волинська область - 2228 випадків;
Дніпропетровська область - 1087 випадків;
Донецька область - 479 випадків;
Житомирська область - 1396 випадків;
Закарпатська область - 2726 випадків;
Запорізька область - 568 випадків;
Івано-Франківська область - 2300 випадків;
Кіровоградська область - 646 випадків;
м. Київ - 4935 випадків;
Київська область - 2506 випадків;
Львівська область - 5177 випадків;
Луганська область - 80 випадків;
Миколаївська область - 436 випадків;
Одеська область - 1601 випадок;
Полтавська область - 310 випадків;
Рівненська область - 3568 випадків;
Сумська область - 295 випадків;
Тернопільська область - 1893 випадки;
Харківська область - 2082 випадки;
Херсонська область - 191 випадок;
Хмельницька область - 791 випадок;
Чернівецька область - 4686 випадків;
Черкаська область - 642 випадки;
Чернігівська область - 526 випадків.
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Автор: Анастасия Рокитна