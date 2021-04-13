UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине дожди в западных областях, но потеплело до +19

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине ухудшится в западных областях. Однако, в целом в украинских регионах будет плюсовая температура.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской областях идут дожди. Днем температура воздуха днем на западе составит +11+19, а ночью +3+7.

В северных областях переменная облачность и сухо, днем будет +13+16, а ночью +5+7. В в центре страны днем будет +12+16, а ночью +4+8. На востоке страны будет сухо, днем ожидается +16+20, а ночью +7+9, а на юге - днем +10+14, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +4+6.

Напомним, украинский Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на неделю. Уже сегодня из-за прихода циклона XANDER погода начнет меняться.

Ранее сообщалось, что по данным синоптиков, с запада в Украину придет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
В Карпатах из-за оттепели объявлен третий уровень снеголавинной опасности
Прогноз погоды на неделю: на Украину надвигается циклон с дождями
Прогноз погоды