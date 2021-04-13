В Україні дощі у західних областях, але потепліло до +19

Погода в Україні сьогодні погіршиться у західних областях. Втім, загалом в українських регіонах буде плюсова температура.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх регіонах

У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській областях сьогодні йдуть дощі. Вдень температура повітря вдень на заході складе +11+19, а вночі +3+7.

У північних областях мінлива хмарність та сухо, вдень буде +13+16, а вночі +5+7. У центрі країни вдень буде +12+16, а вночі +4+8. На сході країни буде сухо, вдень очікується +16+20, а вночі +7+9, а на півдні - вдень +10+14, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +4+6.