В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID, - Голубовская

В Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания COVID-19. Сейчас госпитализируют пациентов лишь с тяжелыми формами заболевания.

Она отметила, что еще год назад в Украине госпитализировали практически всех пациентов с COVID.

"Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения", - написала Голубовская.