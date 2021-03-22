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В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID, - Голубовская

Новина українською → Украина, Понедельник 22 марта 2021 12:41
В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID, - Голубовская Фото: Ольга Голубовская (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания COVID-19. Сейчас госпитализируют пациентов лишь с тяжелыми формами заболевания.

Об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в Facebook.

Она отметила, что еще год назад в Украине госпитализировали практически всех пациентов с COVID.

"Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения", - написала Голубовская.

Напомним, ранее ученые НАН сообщали, что причинами роста заболеваемости COVID стали сезонный фактор, распространение в стране "британского" штамма коронавируса, а также пренебрежение карантинными правилами.

При этом в НАН прогнозируют рост смертности от коронавируса как минимум до апреля.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 7893 новых случая COVID. При этом госпитализировали за вчера более 3 тысяч человек, летальных случаев 157.

Также РБК-Украина писало, что ученые отметили критические изменения в "британском" штамме COVID в Украине.

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