Эксперты объяснили причины скачка больных COVID-19 в Украине

В Украине в последнее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Эксперты отмечают, что причинами этому стали сезонный фактор, распространение в стране "британского" штамма коронавируса, а также пренебрежение карантинными правилами.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".

Эксперты отмечают, что рост заболеваемости, в частности, связан с тем, что в этот период также наблюдается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Во многих странах Европы также идет рост, в том числе в соседних странах - в Польше, в Чехии. В Украине он был вполне ожидаемый: прогнозировалось, что он начнется с февраля, после январского карантина. Дальше был отсчет две-три недели: это включает инкубационный период, время, когда люди начали сдавать тесты и данные начали отражаться в статистике", - объяснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Также украинцы стали реже соблюдать карантин. По словам иммунолога Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой НАМН Украины Бориса Донского, украинцы потеряли бдительность из-за усталости и иллюзии спада эпидемии.

"Те, кто все время усердно соблюдал карантинные меры, сейчас начал ими пренебрегать. Они стали больше выходить в общество и встречаться с друзьями. И это вылилось в нынешний всплеск заболеваемости. То есть сейчас, в первую очередь, болеют именно те группы, которые раньше долгое время берегли себя", - заявил Донской.

При этом усугубил ситуацию и британский вариант COVID. Его инкубационный период сократился до 1-3 дней. При этом, последние исследования подтверждают, что он не только более заразный, но и более летальный - примерно на 64%.

"Вероятно, он переносится более тяжело: это исходя из той статистики, которую мы сейчас наблюдаем. К тому же у него появились новые симптомы. Этот штамм поражает почки, печень, центральную нервную систему", - пояснил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.