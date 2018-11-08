Процесс создания ОТО в Украине должен завершиться к 2020 года

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Правительство рассчитывает, что в Украине образуют около 1450 ОТО

К 2020 году в Украине планируют завершить создание объединенных территориальных общин (ОТО). Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Он добавил, что с 2019 года планируется переход на административное решение об объединении. Однако для этого нужно, чтобы Рада приняла законопроект "Об основах административно-территориального устройства Украины".

"Без этого закона мы не можем дальше двигаться. Без этого закона страна остается в административной системе, которая не позволяет развивать инфраструктуру, необходимую для качественной жизни каждого украинца", - сказал Зубко.

Он добавил, что сейчас создано 838 объединенных общин, а в планах создать примерно 1400-1450 ОТО. Это без учета временно оккупированных территорий и аннексированного Россией Крыма.

Также, по мнению Зубко, местные выборы в октябре 2020 года должны пройти на новой территориальной основе. А с 2019 планируют провести укрупнение районов в пределах существующих областей и осуществить распределение соответствующих полномочий между органами власти базового, районного и областного уровня. До конца 2020 года должна состояться полная институциональная реорганизация органов исполнительной власти в укрупненных районах.

Напомним, ранее советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик заявил, что в ходе реформы должны быть распущены районные советы и администрации, а власть и ресурсы - переданы территориальным общинам.