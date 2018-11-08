Процес створення ОТГ в Україні повинен завершитися до 2020 року

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Уряд розраховує, що в Україні утворять близько 1450 ОТГ

До 2020 року в Україні планують завершити утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Він додав, що з 2019 року планується перехід на адміністративне рішення щодо об’єднання. Однак для цього треба, щоб Рада прийняла законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою України".

"Без цього закону ми не можемо далі рухатись. Без цього закону країна залишається в адміністративній системі, яка не дозволяє розбудовувати інфраструктуру, необхідну для якісного життя кожного українця", - сказав Зубко.

Він додав, що наразі створено 838 об’єднаних громад, а у планах створити приблизно 1400-1450 ОТГ. Це без урахування тимчасово окупованих територій та анексованого Росією Криму.

Також, на думку Зубка, місцеві вибори у жовтні 2020 року мають пройти на новій територіальній основі. А із 2019 року планують провести укрупнення районів в межах існуючих областей та здійснити розподіл відповідних повноважень між органами влади базового, районного та обласного рівня. До кінця 2020 року має відбутися повна інституційна реорганізація органів виконавчої влади в укрупнених районах.

Нагадаємо, раніше радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик заявив, що в ході реформи повинні бути розпущені районні ради та адміністрації, а влада і ресурси - передані територіальним громадам.