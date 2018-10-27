Голик: реформа децентрализации власти должна завершиться к 2020 году

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Голик считает, что в ходе реформы должны быть распущены районные советы и администрации

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик заявил, что в октябре 2020 года состоятся местные выборы, и к этому сроку децентрализация должна быть закончена. Об этом он сказал в ходе выступления на форуме "Децентрализация - трансформация современной Украины", который проходит в Днепре.

"После окончания реформы, инициированной президентом Петром Порошенко, Днепропетровская областная госадминистрация будет попросту не нужна. Освободится наше семиэтажное здание в центре Днепра, и на его месте появится, наконец-то, хороший отель, потому что к тому времени уже будет построен аэропорт и нужно будет селить многочисленных гостей. И это не шутка", - сказал Голик.

Он отметил, что в Днепропетровской ОГА надеются, что глава ОГА Валентин Резниченко должен стать последним главой области, а все полномочия ОГА перейдут местным громадам.

"Петр Порошенко - первый президент, который отдает полномочия и ресурсы на места, децентрализирует их, а не концентрирует на всеукраинском уровне. И каждая громада получает все необходимое для развития по собственному плану и сообразно собственным желаниям и видению", - считает Голик.

Он отметил, что Днепропетровская область, по оценкам Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, является лидером Украины по вопросам децентрализации. Из 90 объединенных территориальных громад (ОТГ) в области создана уже 61 громада. Уже сейчас они совместно с ОГА реализуют ряд инфраструктурных проектов. Так, за прошедшие три года были капитально отремонтированы более 500 сельских дорог. Голик сообщил, что ОГА и ОТГ реконструируют одновременно 40 школ, строят 5 новых современных детских садиков и 20 стадионов. Голик подчеркнул, что два лучших в стране детских садика (проект "Соты") были открыты в двух населенных пунктах Днепропетровской области на этой неделе.

"Мы лидеры по количеству организованных громад, и к 2020 году мы хотим завершить процесс их создания. После этого мы передадим им все наши знания и опыт. Каждый житель ОТГ должен знать имя главы своей громады и не обязан знать имя премьер-министра, потому что глава правительства занимается макроэкономикой и не занимается проблемами села Петриковка. В Петриковке мы построили две школы, строим стадион, амбулаторию, чистим реку, делаем дороги. Мы хотим, чтобы этим занимался глава ОТГ. Мы хотим, чтобы ОГА тоже была децентрализирована. Кроме того, децентрализации подлежит и Укравтодор, и другие центральные органы власти, ведь за все происходящее на этой земле должны отвечать те, кто тут живет. Поэтому децентрализация должна состояться. Она уже доказала, что она эффективна", - сказал он.

Голик также считает, что в ходе реформы должны быть распущены районные советы и администрации, а власть и ресурсы - переданы территориальным громадам.