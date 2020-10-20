В Украине должно быть 26 тысяч коек с подведенным кислородом до середины ноября

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до середины ноября в Украине должно быть 26 тысяч коек с подведенным кислородом для больных коронавирусом. Сейчас их количество составляет 15 тысяч.

Об этом он заявил в ходе своего выступления в Верховной раде.

"Мы продолжали увеличивать количество коек с подведенным кислородом. И сейчас оно составляет 15 тысяч... Мы планомерно готовили нашу систему здравоохранения к увеличению количества больных в осенне-зимний период. До середины ноября показатель коек с подведенным кислородом должен составлять 26 тысяч... Есть более 4 тысяч 600 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас задействовано около 10%", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров заявил, что в Украине существуют проблемы с обеспечением больниц кислородом. В связи с этим для лечения пациентов используются лишь 13-15% аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как писало РБК-Украина, в Украине уже заняты почти 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего используется 33 919 кроватей.

Также сообщалось, что Минздрав планирует за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус.