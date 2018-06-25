В Украине действуют 10 схем организации контрабанды, - Гройсман

По словам Арсена Авакова, контрабандисты будут пытаться компрометировать правоохранителей

На украинской таможне выявлены 10 схем организации контрабанды. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время эфира "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, есть несколько составляющих борьбы с контрабандой в Украине на украинской таможне.

"Я сказал всем силовикам: "Коллеги, мне нужна ваша помощь, потому что без вас мы ничего не сможем изменить". Я считаю, что сегодня контрабанда возможна только потому, что правоохранительная система в принципе объединилась на разных уровнях. Сегодня такие потоки полностью под контролем правоохранительной системы, в том числе таможенников. Это надо просто разработать. И ряд мероприятий, которые мы приняли постановлением Кабмина, предусматривают не только вхождение налоговой полиции Украины. Нет, там есть 10 конкретных схем, которые были обнаружены в течение последних месяцев. Эти схемы значительно и серьезно влияют на украинский бюджет", - рассказал Гройсман.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что контрабандисты будут пытаться компрометировать правоохранителей.

"В чем я вижу проблему и риск - контрабандисты очень ресурсные и работали в стране много лет. Им очень интересно "разогнать волну ", что полиция будет бороться с СБУ, забрасывать компромат - все это будет. Но результат очень легко проконтролировать. Давайте посмотрим сколько денег добавится (в бюджет - ред.). На украинской таможне, где действует 10 схем о которых сказал премьер-министр и еще несколько мелких схем есть беспорядок. И за этот беспорядок взялись для того, чтобы пробить эту стену. То есть получить еще больше денег в государственный бюджет. Мы будем там работать вместе с СБУ вместе с ГПУ и ГФС", - добавил Аваков.

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