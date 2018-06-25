В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По состоянию на 25 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 512 755 переселенцев или 1 236 770 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 18 июня 2018 года было взято на учет 1 510 708 переселенцев из Донбасса и Крыма (1 235 400 семей).

Отметим, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что переселенцам из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей нужно выдавать денежные средства для приобретения жилья на подконтрольной правительству Украины территории.