В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина

В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. По сравнению с предыдущим днем в список вернулась Львовская область.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Согласно данным, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Харьковская области.

Большинство областей не соответствуют требования Минздрава относительно процента выявления коронавируса - Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская области. По показателю динамики не соответствуют требования Минздрава Донецкая, Тернопольская и Харьковская области. Недостаточно проводят тестов на коронавирус в Донецкой и Одесской областях. На Закарпатье большая загруженность больниц.

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, за прошлые сутки в Украине выявили более 800 новых случаев коронавируса, при этом больше всего заболевших во Львовской области и Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 июля Львовская область ослабила карантин - открыли гостиницы, заведения общественного питания и спортзалы.