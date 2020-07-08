ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина

Среда 08 июля 2020 обновлено 10:50
В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Львовская область вновь попала в список стран, не готовых к ослаблению

В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. По сравнению с предыдущим днем в список вернулась Львовская область.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Согласно данным, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Харьковская области.

Большинство областей не соответствуют требования Минздрава относительно процента выявления коронавируса - Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская области. По показателю динамики не соответствуют требования Минздрава Донецкая, Тернопольская и Харьковская области. Недостаточно проводят тестов на коронавирус в Донецкой и Одесской областях. На Закарпатье большая загруженность больниц.

В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, за прошлые сутки в Украине выявили более 800 новых случаев коронавируса, при этом больше всего заболевших во Львовской области и Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 июля Львовская область ослабила карантин - открыли гостиницы, заведения общественного питания и спортзалы.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь