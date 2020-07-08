В Україні дев'ять областей не готові до ослаблення карантину

Львівська область знову потрапила в список країн, не готових до ослаблення
до послаблення карантину не готові дев'ять областей. У порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.
Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.
Згідно з даними, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Харківська області.
Більшість областей не відповідають вимоги Моз щодо відсотка виявлення коронавіруса - Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська області. За показником динаміки не відповідають вимоги Моз Донецька, Тернопільська та Харківська області. Недостатньо проводять тестів на коронавірус в Донецькій і Одеській областях. На Закарпатті велика завантаженість лікарень.
Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавіруса, при цьому найбільше хворих у Львівській області та Києві.
Раніше РБК-Україна писало, що 6 липня Львівська область послабила карантин - відкрили готелі, заклади громадського харчування та спортзали.