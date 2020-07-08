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В Україні дев'ять областей не готові до ослаблення карантину

Середа 08 липня 2020 оновлено 10:50
В Україні дев'ять областей не готові до ослаблення карантину
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Львівська область знову потрапила в список країн, не готових до ослаблення

до послаблення карантину не готові дев'ять областей. У порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно з даними, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Харківська області.

Більшість областей не відповідають вимоги Моз щодо відсотка виявлення коронавіруса - Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська області. За показником динаміки не відповідають вимоги Моз Донецька, Тернопільська та Харківська області. Недостатньо проводять тестів на коронавірус в Донецькій і Одеській областях. На Закарпатті велика завантаженість лікарень.

В Україні дев'ять областей не готові до ослаблення карантину

Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавіруса, при цьому найбільше хворих у Львівській області та Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 липня Львівська область послабила карантин - відкрили готелі, заклади громадського харчування та спортзали.

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