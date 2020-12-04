Детей погибших военных будут кормить бесплатно с 1 января

Фото: еда (freepik)

В Украине с 1 января предусмотрели бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Соответствующий закон вступит в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон 3 декабря опубликовали в издании "Голос Украины". Со вчерашнего дня он частично вступил в силу. Речь идет о поручениях Кабинету министров до 1 января 2021 года. А именно:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого закона.

В законе предусмотрено обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, Рада одобрила закон в начале ноября, за него проголосовали 324 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в Министерстве здравоохранения разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Рекомендуется запретить предложение детям колбас, сосисок, сладких газированных напитков и энергетических напитков.