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Дітей загиблих військових годуватимуть безкоштовно з 1 січня

Україна, П'ятниця 04 грудня 2020 14:45
Дітей загиблих військових годуватимуть безкоштовно з 1 січня
Фото: їжа (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні з 1 січня передбачили безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Відповідний закон набере чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон 3 грудня опублікували у виданні "Голос України". З учорашнього дня він частково набрав чинності. Йдеться про доручення Кабінету міністрів до 1 січня 2021 року. А саме:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до закону;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього закону.

В законі передбачене забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, Рада схвалила закон на початку листопада, за нього проголосували 324 нардепи.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня у Міністерстві охорони здоров'я розробили проект постанови про організацію дитячого харчування у навчальних закладах. Рекомендується заборонити пропонування дітям ковбас, сосисок, солодких газованих напоїв і енергетичних напоїв.

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