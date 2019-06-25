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В Україні за день потонули четверо дітей

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 11:45
В Україні за день потонули четверо дітей
Ілюстративне фото (facebook.com informator.dp.ua)

Крім того, за добу зареєстровано три статевих злочини щодо дітей

В Україні за день, 24 червня, потонули чотири дитини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Facebook першого заступника голови Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна.

Наймолодші загиблі - трирічна дівчинка та дитина 2017 року народження.

В Україні за день потонули четверо дітей

"Добові зведення про загибель дітей, як з фронту. Волинська область: зранку в ставку втопилася 17-річна мешканка Іваничівського району. Ввечері в ставку Старовижівського району втопилася дитина, 2017 р.н. Житомирська область: в річці втопився хлопець, 2002 р.н. Київська область: в кар’єрі втопилися чоловік, 1961 р.н, та його трирічна донька", - повідомив Аброськін.

Він також зазначив, що за добу було зареєстровано три статевих злочини проти дітей.

"І без щоденних статевих злочинів вже нікуди: тільки за добу зареєстровано три статевих злочини відносно дітей. Найжахливіший - це розбещення дев’ятирічної дівчинки в Дніпропетровській області", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, поліція Києва повідомляє, що суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві 9-річного хлопчика в столиці. Підозрюваний завдав дитині ряд ножових поранень, а потім втопив.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні протягом вихідних на водоймах загинули 42 людини. Так, серед загиблих - троє дітей.

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