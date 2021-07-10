В Украине чрезвычайная пожарная опасность: спасатели дали советы украинцам

В Украине 10-12 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели предоставили украинцам ряд рекомендаций.

"Внимание! Предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. По информации УкрГидрометцентра, 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указано в сообщении.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил:

не разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;

запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;

категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки;

очищать место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток;

не оставлять без присмотра разведенные костры и не позволять детям разводить костры;

оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком;

запрещено сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Также спасатели призвали граждан проводить разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.