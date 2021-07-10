В Украине чрезвычайная пожарная опасность: спасатели дали советы украинцам

В Украине 10-12 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели предоставили украинцам ряд рекомендаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. По информации УкрГидрометцентра, 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указано в сообщении.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил:
Также спасатели призвали граждан проводить разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.