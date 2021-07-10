В Україні надзвичайна пожежна небезпека: рятувальники дали поради українцям

"Увага! Попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. За інформацією УкрГідрометцентру, 10-12 липня у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - вказано у повідомленні.

Держслужба з надзвичайних ситуацій радить дотримуватися таких правил:

не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;

заборонено заїжджати автомобілем до лісу та залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці;

категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки;

очищати місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;

не залишати без нагляду розпалені багаття та не дозволяти дітям розводити вогнища;

залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском;

заборонено спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Також рятувальники закликали громадян проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему дотримання правил пожежної безпеки.