В Украине чрезвычайная пожарная опасность: спасатели дали советы украинцам
Фото: спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Украине 10-12 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели предоставили украинцам ряд рекомендаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. По информации УкрГидрометцентра, 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указано в сообщении.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил:
- не разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;
- запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
- категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки;
- очищать место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток;
- не оставлять без присмотра разведенные костры и не позволять детям разводить костры;
- оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком;
- запрещено сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Также спасатели призвали граждан проводить разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.