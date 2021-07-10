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В Украине чрезвычайная пожарная опасность: спасатели дали советы украинцам

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Украина, Суббота 10 июля 2021 11:59
В Украине чрезвычайная пожарная опасность: спасатели дали советы украинцам Фото: спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлия Струк

В Украине 10-12 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели предоставили украинцам ряд рекомендаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. По информации УкрГидрометцентра, 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указано в сообщении.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил:

  • не разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;
  • запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
  • категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки;
  • очищать место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток;
  • не оставлять без присмотра разведенные костры и не позволять детям разводить костры;
  • оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком;
  • запрещено сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Также спасатели призвали граждан проводить разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.

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ГСЧС пожарная опасность
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