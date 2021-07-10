ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні надзвичайна пожежна небезпека: рятувальники дали поради українцям

Новость на русском →
Україна, Субота 10 липня 2021 11:59
В Україні надзвичайна пожежна небезпека: рятувальники дали поради українцям Фото: рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлія Струк

В Україні 10-12 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники надали українцям ряд рекомендацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Увага! Попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. За інформацією УкрГідрометцентру, 10-12 липня у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - вказано у повідомленні.

Держслужба з надзвичайних ситуацій радить дотримуватися таких правил:

  • не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;
  • заборонено заїжджати автомобілем до лісу та залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці;
  • категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки;
  • очищати місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;
  • не залишати без нагляду розпалені багаття та не дозволяти дітям розводити вогнища;
  • залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском;
  • заборонено спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Також рятувальники закликали громадян проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему дотримання правил пожежної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС пожарная опасность
NEWS
В Україні 507 нових випадків коронавірусу
В Україні 507 нових випадків коронавірусу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі