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В Украине число смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года, - KSE

Автор: Анастасия Рокитна

Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине. Количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По состоянию на сегодня в Украине подтвердили 59 523 смертельных случая.

"По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек", - сообщили в Киевской школе экономики.

Напомним, НАН прогнозирует рекордные данные по COVID и спад из-за выходных.

Отметим, в Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии.

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