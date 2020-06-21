В Украине число новых случаев COVID-19 второй день подряд идет на спад

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

От коронавируса за сутки умерли 8 человек

По состоянию утро 21 июня, в Украине зафиксировали 36560 случаев коронавируса, из которых 735 - за последние сутки. Больше всего новых случаев этого недуга в течение последних 24 часов зафиксировали во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, с начала пандемии коронавируса в Украине этой болезнью заразились 34 984 человека, а выздоровели уже 16 509 человек (103 за последние сутки). Кроме этого, от COVID-19 за сутки скончались еще 8 человек, а общее число умерших уже достигло 1002 человек.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции в течение последних суток зафиксировали во Львовской (101), Ровенской (96) и Закарпатской (80 случаев) областях.

Луганская область стала единственной, где за сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19.

Новость дополняется...

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко