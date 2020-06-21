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В Україні число нових випадків COVID-19 другий день поспіль йде на спад

Новини » Коронавірус     21.06.2020 - 08:58
В Україні число нових випадків COVID-19 другий день поспіль йде на спад
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Від коронавірусу за добу померли 8 осіб

Станом на ранок 21 червня, в Україні зафіксували 36 560 випадків коронавірусу, з яких 735 - за останню добу. Найбільше нових випадків цієї недуги протягом останніх 24 годин зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, з початку пандемії коронавірусу в Україні цією хворобою заразилися 36 560 осіб, а одужали вже 16 509 осіб (103 за останню добу). Крім цього, від COVID-19 за добу померли ще 8 осіб, а загальне число померлих вже досягло 1002 осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції протягом останньої доби зафіксували у Львівській (101), Рівненській (96) та Закарпатській (80 випадків) областях.

Луганська область стала єдиною, де за добу не підтвердили жодного нового випадку COVID-19.

Зазначимо, число нових випадків коронавірусу пішло на спад після низки антирекордів в останні дні. Так, вчора підтвердили 841 новий випадок, а днем раніше - 921.

Нагадаємо, завтра правоохоронці почнуть посилені перевірки кафе, ресторанів і громадського транспорту на предмет дотримання карантинних обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я не виключають можливість посилення карантину в Закарпатській області.

Також повідомлялося, що МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів після низки антирекордів щодо коронавірусу в Україні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України статистикакарантинКоронавірус
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