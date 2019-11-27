В Украине в четверг ожидается потепление

Погода в Украине 28 ноября: ожидается потепление. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в четверг осадков в восточных областях будет меньше.

"В Украине сегодня и туман, и туманы, и дождь, и снег, и солнце, выбирай, что хочешь. Что завтра? 28-го ноября осадков в восточных областях меньше, останутся какие-то совсем слабые очаги, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области. На остальной территории Украины без существенных осадков", - сообщила синоптик.

Диденко подчеркнула, что температура воздуха в течение дня в четверг в большинстве областей +3 +7 градусов.

"Температура воздуха порадует, в течение дня в большинстве областей +3 +7 градусов, на западе и юге +6 +12 градусов. Ближайшей ночью только немного поморозит северную часть, 0-3 градуса мороза. Ветер будет южным, 5-10 м/с. В Киеве завтра, в четверг, без существенных осадков, ночью около нуля, днем ​​+2 +4 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптик также добавила, что в пятницу, 29 ноября, в Украине станет более влажно, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев, а похолодание вернется с 1-2 декабря.

Напомним, погода в Украине 26 ноября улучшится, идет потепление с дождями.

Кроме того, местами возможен дождь с мокрым снегом.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Похолодание придет 1-2 декабря.