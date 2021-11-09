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В Украине будут судить крымского "судью" за решения в пользу оккупационных властей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Крыма завершила расследование в отношении крымского "судьи", который стал сотрудничать с оккупационными властями. Обвинительный акт в отношении него передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.

Отмечается, что после оккупации полуострова в 2014 году обвиняемый изменил присяге на верность народу Украины и перешли на должность "судьи" в незаконно созданный "Красногвардейский районный суд Республики Крым".

В ходе расследования было установлено, что "судья" незаконно вынес постановления о привлечении крымскотатарских активистов к административной ответственности за якобы организацию массового одновременного пребывания граждан, нарушающего общественный порядок и назначил им наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Кроме того, "судья" с 2014-го по 2016 год вынес незаконные решения по 685 судебным делам в пользу государства-оккупанта и его администрации.

В отношении подозреваемого в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). "Судье" грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Судить его будут заочно.

Напомним, в начале октября прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении двух крымских "судей" - они подозреваются в государственной измене.

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Крым