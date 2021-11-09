В Україні судитимуть Кримського "суддю" за рішення на користь окупаційної влади

Відзначається, що після окупації півострова у 2014 році обвинувачений змінив присязі на вірність народу України і перейшли на посаду "судді" в незаконно створений "Красногвардійський районний суд Республіки Крим".

В ході розслідування було встановлено, що "суддя" незаконно виніс постанови про притягнення кримськотатарських активістів до адміністративної відповідальності за нібито організацію масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок і призначив їм покарання у вигляді штрафу в 15 тисяч рублів.

Крім того, "суддя" з 2014-го по 2016 рік виніс незаконні рішення по 685 судових справах на користь держави-окупанта і його адміністрації.

Стосовно підозрюваного до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада). "Судді" загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Судити його будуть заочно.