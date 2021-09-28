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В Украине будут судить двух экс-сотрудников СБУ, которые перешли на сторону России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура завершила расследование в отношении двух бывших сотрудников СБУ, которые перешли на сторону России в оккупированном Крыму. Устроившись в "управление ФСБ" они задержали украинского активиста и пытками пытались выбить из него признания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр прокуратуры АРК и города Севастополя.

Как сообщил источник РБК-Украина в прокуратуре, бывших сотрудников СБУ зовут Артур Шамбазов и Андрей Тишенин.

По данным следствия, в феврале 2015 года два бывших сотрудника СБУ, уже в качестве представителей "управления ФСБ", незаконно задержали украинского активиста, участника революции Достоинства. Они применили к нему насилие, пытки и угрозы, чтобы получить признание в преступлении, которого он не совершал.

Силовики пытались выбить из активиста признание в нанесении телесных повреждений сотруднику "Беркута" в Киеве, а также подготовке диверсии на территории Крыма.

Расследование в отношении экс-сотрудников СБУ завершено. Прокуратора направила обвинение в суд. Силовики подозреваются в совершении военного преступления, которое заключается в пытках и в незаконном задержании гражданина Украины. Им грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения.

Фото: в Украине будут судить двух экс-сотрудников СБУ, которые перешли на сторону РФ (pixabay)

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