В Україні судитимуть двох ексспівробітників СБУ, які перейшли на бік Росії

Як повідомило джерело РБК-Україна в прокуратурі, колишніх співробітників СБУ звуть Артур Шамбазов і Андрій Тішенін.

За даними слідства, в лютому 2015 року два колишніх співробітника СБУ, вже в якості представників "управління ФСБ", незаконно затримали українського активіста, учасника Революції Гідності. Вони застосували до нього насильство, тортури і погрози, щоб отримати визнання в злочині, якого він не скоював.

Силовики намагалися вибити з активіста зізнання в нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику "Беркуту" в Києві, а також підготовці диверсії на території Криму.

Розслідування щодо ексспівробітників СБУ завершено. Прокуратора направила обвинувачення до суду. Силовики підозрюються в скоєнні військового злочину, який полягає в тортурах і в незаконному затриманні громадянина України. Їм загрожує від 8 до 12 років тюремного ув'язнення.

Фото: в Україні судитимуть двох ексспівробітників СБУ, які перейшли на бік РФ (pixabay)