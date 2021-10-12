В Украине будут судить "депутата" так называемой "ДНР"

Донецкая областная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении "народного депутата" так называемой "ДНР". Мужчину будут судить заочно, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры .

В ходе расследования было установлено, что 53-летний мужчина с ноября 2018 года и по настоящее время, будучи "депутатом народного совета ДНР" принимал участие в массовых мероприятиях оккупантов в Донецкой области. Он вел агитацию среди местных жителей о так называемой легитимности "псевдореспублики".

Кроме того, обвиняемый проводит активную "агитационно-разъяснительную" работу в отношении действий официальных властей Украины как враждебной и неприемлемой.

Прокуратура направила в Селидовский городской суд обвинительный акт для рассмотрения уголовного дела по существу. Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области, поэтому судить его будут заочно. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.