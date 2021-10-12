В Україні судитимуть "депутата" так званої "ДНР"

Донецька обласна прокуратура направила до суду матеріали кримінальної справи стосовно "народного депутата" так званої "ДНР". Чоловіка судитимуть заочно, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури .

В ході розслідування було встановлено, що 53-річний чоловік з листопада 2018 року і по теперішній час, бувши "депутатом народної ради ДНР" брав участь у масових заходах окупантів у Донецькій області. Він вів агітацію серед місцевих жителів про так звану легітимність "псевдореспубліки".

Крім того, обвинувачений проводить активну "агітаційно-роз'яснювальну" роботу щодо дій офіційної влади України як ворожої та неприйнятної.

Прокуратура направила до Селидівського міського суду обвинувальний акт для розгляду кримінальної справи по суті. Підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території Донецької області, тому судити Його будуть заочно. Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.