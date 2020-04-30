ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве опасными отходами из больниц загрязняли природу

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 18:06
В Киеве опасными отходами из больниц загрязняли природу
Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Среди отходов - шприцы, медицинские маски, халаты

Офис генерального прокурора разоблачил коммерческую структуру на махинациях с утилизацией опасных отходов из больниц Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации медицинских отходов в специально отведенных для этого местах, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медучреждений столицы, среди которых могут быть и опорные больницы, принимающие больных коронавирусом.

В частности, разоблачен водитель грузовика, который был привлечен должностными лицами предприятия, во время выброса медицинских отходов на одном из таких полигонов в Киевской области.

Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты документы, средства связи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 325 и ст. 191 УК Украины).

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, днем ранее было 456 новых заболеваний.

Кроме того, в Киеве 10% от общего количества заболевших коронавирусом являются медработниками. Всего в столице заболели 148 медика. Общее количество инфицированных - 1401 человек.

Правоохранители сообщили шестое подозрение по делу об убийстве сына Соболева Дело Майдана: экс-"беркутовца" подозревают в насильственном превышении власти
Новости Украины ГПУотходы
News
On Top