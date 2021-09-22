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В Украине будут изготавливать турецкие ударные беспилотники, - МИД

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, в рамках визита в США, состоится встреча лидера страны с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств договорятся о строительстве завода Байрактаров на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга.

Дмитрий Кулеба заявил, что имеет положительные ожидания от встречи Зеленского и Эрдогана.

Как отметил министр, лидеры стран должны договориться о строительстве завода турецких ударных оперативно-тактических беспилотников в Украине.

"Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Байрактаров на территории Украины будет", — ответил министр.

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Владимир ЗеленскийМИД УкраиныУкраинаДмитрий КулебаРеджеп Тайип Эрдоган